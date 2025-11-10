Rottamazione quater, la rinuncia nell’istanza estingue il processo

Ai soli fini dell’estinzione del processo, è sufficiente che il contribuente abbia manifestato l’intenzione di rinunciare al giudizio nell’istanza di rottamazione quater e abbia effettuato il pagamento della prima o unica rata. La Cassazione, con l’ordinanza 29574/2025 depositata il 10 novembre, fa applicazione per la prima volta, a quanto risulta, della disposizione interpretativa recata nell’articolo 12-bis del Dl 84/2025.

Nello specifico, il contribuente aveva assolto all’obbligo di pagamento delle...