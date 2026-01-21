Controlli e liti

Rottamazione, il diniego fa cadere la rinuncia alla lite

Minimi ritardi non dovrebbero far venir meno la regolarità Durc. La perdita coinciderà con la decadenza formale

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Le faq di agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) sulla nuova rottamazione non chiariscono alcuni dubbi rispetto ai quali, al momento, è possibile ipotizzare una soluzione adattando ove possibile e con le dovute cautele, le interpretazioni fornite per le precedenti definizioni

Contributi Inps

Vengono esclusi quelli «derivanti da accertamento», senza tuttavia fornire...

