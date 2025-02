Rottamazione, entro il 5 marzo la rata per chi è in regola

Per i contribuenti in regola con i precedenti pagamenti della rottamazione quater, che hanno scelto di pagare in modo rateale, il 28 febbraio 2025 scade il termine per pagare la settima rata. Per mantenere i benefici della definizione agevolata rottamazione quater dei debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per effetto della tolleranza di cinque giorni, i contribuenti in regola con il pagamento delle prime sei rate, possono effettuare...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi