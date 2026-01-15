Controlli e liti

Rottamazione, l’adesione accetta l’avvenuta ricezione degli atti

La domanda comporta la piena conoscenza di cartelle e intimazioni. Strada sbarrata a eventuali successive eccezioni di mancata notifica

di Luigi Lovecchio

La presentazione della domanda di rottamazione, oltre agli effetti tipici di legge, comporta anche la piena conoscenza degli atti di cui si chiede la definizione agevolata. Ne consegue che, una volta trasmessa l’istanza, il contribuente non potrà più eccepire di non aver ricevuto gli atti in questione. È un aspetto di cui bisogna tener conto in vista dell’adesione alla rottamazione quinquies considerando che si tratta di un orientamento ormai consolidatosi in Cassazione, espresso tra l’altro nell...

