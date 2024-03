Rottamazione quater, così la chance della dilazione in caso di decadenza

La domanda

Il contribuente, alla data di presentazione della domanda di rottamazione quater, aveva in corso per gli stessi carichi più rateazioni, concesse dopo il 16 luglio 2022, regolarmente in essere (4 rate su 8 non versate). Si richiede di sapere se, in caso di decadenza dalla rottamazione quater: a) si ha diritto a richiedere una nuova dilazione (dal momento che la precedente è revocata per legge alla data di scadenza della prima rata della rottamazione) ; b) in caso affermativo, se con la nuova dilazione si potrà usufruire nuovamente della possibilità di non pagare sette rate prima della decadenza, a prescindere dal numero di rate non versate (nella fattispecie quattro) della precedente dilazione, vigente alla data di presentazione della domanda di rottamazione quater.

E. B. - Frosinone