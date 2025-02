Rottamazione quater, richieste online entro fine aprile. Importi recuperabili in 10 rate

Al via il ripescaggio dei debitori che hanno saltato una o più delle rate della rottamazione quater, scadute alla fine di dicembre 2024. Con l’approvazione definitiva della legge di conversione del Dl milleproroghe, in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», si consolida il quadro delle nuove scadenze per rientrare nella procedura della definizione agevolata degli affidamenti.

Il primo passo è la presentazione, entro la fine di aprile 2025, di un’istanza telematica sui modelli, che agenzia...