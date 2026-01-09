Rottamazione quinquies a tappe serrate: domanda online entro aprile
Nell’istanza anche l’indicazione del numero delle rate bimestrali fino a un massimo di 54. Definibili i carichi affidati fino al 2023 ma non saranno ammessi i debiti derivanti da accertamenti
La rottamazione quinquies prevista dalla manovra (legge 199/2025) comprende, oltre ai debiti a ruolo affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (già oggetto dell’edizione quater), anche i carichi affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2023. Sarà possibile pagare in unica soluzione con scadenza al 31 luglio 2026 o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, fermo restando che l’importo delle singole rate non può essere inferiore a 100 euro, fatte salve le ipotesi di definizioni...