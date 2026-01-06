Sala giochi, così la gestione degli Isa per la Srl

La domanda Un mio cliente gestisce una sala giochi con autorizzazione da parte dei Monopoli. Per iniziare questa attività ha dovuto aprire la partita Iva come bar e, di seguito, gestione sala giochi, sotto forma di Srl. Mensilmente riceve l’elenco delle commissioni da parte di Lottomatica che rileva contabilmente a "altri ricavi" trattando gli stessi come fossero quasi "Aggi". Vorrei sapere se questo comportamento contabilmente corretto. Ai fini Isa è corretto inserire l’attività di bar anche se non prevalente? Dovrei gestire le due contabilità separatamente?

V. S. - Catania

Come evidenziato dal lettore, i giochi pubblici, quali Lotterie, Lotto, Superenalotto, Gratta e vinci, rientrano nell’ambito dei beni oggetto di monopolio. Per la vendita di beni soggetti a monopolio, il venditore riceve un profitto fisso (definito aggio) pari alla differenza tra il prezzo di vendita al pubblico del bene e il prezzo di acquisto corrisposto al fornitore dell’agenzia delle Dogane e Monopoli.

Al fine della corretta contabilizzazione dell’acquisto e della rivendita dei beni di monopolio...