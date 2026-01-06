Sala giochi, così la gestione degli Isa per la Srl
In contabilità ordinaria la contabilizzazione degli acquisti e la cessione dei beni avviene a costi e ricavi
Come evidenziato dal lettore, i giochi pubblici, quali Lotterie, Lotto, Superenalotto, Gratta e vinci, rientrano nell’ambito dei beni oggetto di monopolio. Per la vendita di beni soggetti a monopolio, il venditore riceve un profitto fisso (definito aggio) pari alla differenza tra il prezzo di vendita al pubblico del bene e il prezzo di acquisto corrisposto al fornitore dell’agenzia delle Dogane e Monopoli.
Al fine della corretta contabilizzazione dell’acquisto e della rivendita dei beni di monopolio...