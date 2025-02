Sanatoria Cpb 2018-2022, tutti gli step da seguire

Il caso analizza un contribuente Isa, esercente attività d'impresa per il tramite di una società di persone, che ha aderito al Cpb entro il termine ordinario del 31 ottobre 2024. Il contribuente entro il 31 marzo 2025 vorrebbe aderire alla sanatoria 2018-2022 di cui all'articolo 2-quater del Dl 113/2024.

In data 30 novembre 2024 la società ha inviato una dichiarazione integrativa sul periodo d'imposta 2020 al fine di far valere maggiori ammortamenti che per errore non furono correttamente contabilizzati. Dall'integrativa, di conseguenza, emerge un reddito inferiore rispetto a quello originariamente dichiarato. Inoltre, il contribuente non ha più rapporti con un socio uscito dalla società in data 28 dicembre 2021. Com'è consigliabile gestire la situazione ai fini del ravvedimento speciale?