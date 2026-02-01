Sanatoria a maglie strette: tre ipotesi di decadenza e nessun ritardo tollerato
Chi non rispetta i termini perde subito la chance di definizione agevolata
Nella rottamazione quinquies è sufficiente ritardare anche solo di un giorno il pagamento di una qualsiasi rata del piano per incorrere nell’omesso versamento. Lo si deduce dalle Faq dell’agenzia delle Entrate-Riscossione.
La decadenza
La disciplina della decadenza dalla rottamazione quinquies si differenzia sensibilmente dalle precedenti edizioni della sanatoria. Al riguardo, la normativa di riferimento prevede tre ipotesi alternative:
1 mancato versamento dell’unica rata, entro la scadenza di legge;
2 omesso...