Sanitari, le ore di pronta disponibilità in regime flat tax
Straordinari soggetti a tassazione agevolata al 5 per cento. A tassazione ordinaria invece i compensi per prestazioni svolte in sede elettorale
Le ore di pronta disponibilità degli infermieri pubblici si considerano straordinari soggetti a tassazione agevolata al 5%, mentre sono soggetti a tassazione ordinaria i compensi per prestazioni svolte in sede elettorale. Con la risposta a interpello 308/2025, pubblicata il 9 dicembre, l’agenzia delle Entrate ha parzialmente corretto il tiro rispetto al precedente interpello n. 272/2025, che aveva escluso dalla flat-tax entrambe tali tipologie di remunerazione.
La questione riguarda l’ambito di applicazione...
Correlati
Altri provvedimenti