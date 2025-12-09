Sanitari, le ore di pronta disponibilità in regime flat tax

Le ore di pronta disponibilità degli infermieri pubblici si considerano straordinari soggetti a tassazione agevolata al 5%, mentre sono soggetti a tassazione ordinaria i compensi per prestazioni svolte in sede elettorale. Con la risposta a interpello 308/2025, pubblicata il 9 dicembre, l’agenzia delle Entrate ha parzialmente corretto il tiro rispetto al precedente interpello n. 272/2025, che aveva escluso dalla flat-tax entrambe tali tipologie di remunerazione.

La questione riguarda l’ambito di applicazione...