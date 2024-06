Sanzione di 200 euro per la mancata presentazione della dichiarazione Iva Oss a zero

La domanda Un soggetto iscritto Oss ma che non supera la soglia delle vendite ai consumatori privati di 10mila euro, è comunque tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva Oss. Avendo provveduto in ritardo a tale adempimento (ovviamente barrando la casella "nulla da dichiarare" ) è previsto il pagamento di una sanzione? Se sì è eventualmente ravvedibile?

D. M. - Mantova

Si conferma che la dichiarazione Iva Oss deve essere obbligatoriamente presentata, anche in assenza di operazioni. Per quanto riguarda le sanzioni, l’articolo 5, comma 1, ultimo periodo del Dlgs 471 del 1997, per l’omessa trasmissione della dichiarazione Oss, prevede la sanzione dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta nel territorio dello Stato, con un minimo di 200 euro (100 euro se la dichiarazione è trasmessa entro il termine della dichiarazione relativa al periodo...