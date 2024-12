Sanzione fissa di 250 euro per il compenso dichiarato nell’anno precedente

L’erronea imputazione di componenti positivi nell’anno precedente a quello in cui dovevano essere effettivamente dichiarati, non determinando nessuna evasione d’imposta né, tanto meno, alcun danno per l’erario, configura una violazione meramente formale e, in quanto tale, sanzionabile nella misura fissa di 250 euro. A tanto è giunta la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte con la sentenza 599 del 14 novembre.

La controversia ha preso origine da un avviso di accertamento con il...