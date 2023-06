Sanzione pari al 100% dell’imposta per la tardiva emessione dell’autofattura con il codice TD20

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

La domanda

L’acquirente, in caso di mancata ricezione della fattura di acquisto entro quattro mesi dalla data dell’operazione, deve emettere, entro i 30 giorni successivi, autofattura TD20. Si richiede se sia possibile emettere l’autofattura TD20 (per regolarizzare la mancata ricezione della fattura di acquisto) anche oltre tale termine e in caso di risposta affermativa quali siano le relative sanzioni e interessi.

M. S. - Pisa