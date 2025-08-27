Sas cessate, fine accertamento anche per i soci
Estensione non applicata nei casi di tardiva notifica dell’atto
L’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone già cessata al momento dell’emissione dell’atto impositivo si estende a favore dei soci (i quali possono opporlo all’amministrazione finanziaria), tranne i casi di tardiva notifica dell’atto (decadenza) o di altra causa non riguardante gli atti emessi nei confronti dei soci stessi (nullità della notifica, vizio di motivazione non replicato negli atti individuali, eccetera). È il principio di diritto (già emerso...