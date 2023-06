Scambi intracomunitari di partecipazioni, strada tracciata per la neutralità fiscale di Leo De Rosa e Alberto Russo

Gli scambi intracomunitari di partecipazioni sono regolati dall'articolo 179, comma 4 del Tuir; nello specifico la norma stabilisce che tali operazioni, così come definite dall'articolo 178, comma 1, lettera e), non comportano realizzo di plusvalenze o di minusvalenze sulle azioni o quote apportate, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute.

La disciplina fiscale delle operazioni straordinarie alle quali partecipano soggetti residenti in (almeno) due diversi Stati membri Ue...