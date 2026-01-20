Scissione entro cinque anni: la donazione non perde il beneficio
Con l’interpello 11 l’agenzia delle Entrate chiarisce che non si decade dal beneficio se il controllo della società ottenuto per donazione viene mantenuto sulle due società risultanti dalla scissione
Dall’agevolazione ottenuta per la donazione della quota di controllo di una società (disposta dall’articolo 3, comma 4-ter del Testo unico dell’imposta di donazione) non si decade se, entro il quinquennio dalla donazione, la società partecipata effettua una scissione parziale proporzionale a favore di una società di nuova costituzione e le quote della società scissa, già oggetto di donazione, vengono a loro volta conferite nella predetta newco. Con l’effetto pratico che la società di nuova costituzione...