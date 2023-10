Scissione con scorporo, nessun abuso del diritto di Sergio Pellegrino e Lucia Recchioni









Con l’operazione di “scissione mediante scorporo”, disciplinata dall’articolo 2506.1 del Codice civile, una società può assegnare parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione, attribuendo a se stessa le relative azioni o quote (che non vanno quindi ai soci, come avviene nella scissione “tradizionale”).

Il patrimonio netto della scissa...