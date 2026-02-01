Scissioni, i creditori possono rivalersi su tutte le società

Ampia tutela ai creditori delle società nel caso di scissione quando vi è inadempimento e accesso senza preclusione agli strumenti che il Codice civile prevede in loro favore.

Il credito potrà essere fatto valere sia nei confronti della società derivante dalla scissione alla quale il sottostante rapporto contrattuale viene attribuito sia in solido nei confronti della società originaria e delle altre società scisse, anche se il creditore non abbia proposto opposizione al progetto di scissione o comunque...