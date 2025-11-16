Se i beni vengono restituiti anche l’impresa deve pagare l’amministratore
Quando la confisca viene cancellata, il compenso non è solo a carico dello Stato
La Cassazione fa chiarezza su due questioni centrali in caso di revoca di sequestro e restituzione dei beni all’imprenditore sottoposto a procedimento di prevenzione patrimoniale ai sensi del codice antimafia (Dlgs 159/2011): l’approvazione del rendiconto dell’amministratore giudiziario e la determinazione del suo compenso.
Approvazione del rendiconto
La sentenza 34933 del 27 ottobre 2025 precisa che il controllo del giudice ha natura esclusivamente contabile e formale: la verifica riguarda la completezza e la regolarità delle...