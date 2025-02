Semplificazioni Iva «europee» possibili anche per le imprese

Dal 1° gennaio 2025, le semplificazioni Iva per operare nell’Unione europea non sono limitate ai soggetti forfettari, ma estese anche a piccole imprese, secondo le regole imposte da ciascuno Stato membro. La previsione è contenuta nel Dlgs 180/2024 che ha recepito in Italia la direttiva (Ue) 2020/285 e ha reso operativo per il nostro Paese il nuovo regime di franchigia Iva transfrontaliero.

Il legislatore nazionale, adeguandosi alle regole europee, ha previsto che i soggetti stabiliti, ai fini Iva...