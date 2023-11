Sequestro non motivabile solo con i normali rischi dell’attività d’impresa di Laura Ambrosi e Antonio Iorio









Il giudice non può limitarsi a motivare il pericolo di dispersione del profitto del reato, necessario per un sequestro contro una società, ipotizzando un potenziale futuro depauperamento del debitore, solo perché si tratta di impresa commerciale soggetta ad alterne fortune dipendenti da fattori anche non legati alla prudente gestione, che possono determinare mutamenti radicali anche in situazioni economicamente floride. Lo evidenzia la sentenza 47640/2023 depositata il 28 novembre della seconda sezione...