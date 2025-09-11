Servizi on line: la comunicazione dei dati relativi alla delega
Con il provvedimento del 7 agosto 2025, è stata resa nota la data di disponibilità delle nuove funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega per determinati servizi resi disponibili online nei confronti del contribuente, stabilita dall’8 dicembre 2025.
Nuova comunicazione dei dati relativi al conferimento di delega
L’articolo 21 del decreto legislativo n. 1, dell’8 gennaio 2024, dispone che il contribuente può delegare gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, all’utilizzo dei servizi resi...