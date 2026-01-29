Sì all’ecobonus per l’immobile A/4 in comodatoalla Srl che svolge attività di affittacamere
L’aliquota per tali fabbricati è pari al 36% per le spese sostenute nel 2026 e del 30% per le spese sostenute nel 2027
La risposta è positiva. La Srl che svolge attività di affittacamere con un immobile di categoria A/4, ricevuto in comodato, può beneficiare della detrazione fiscale relativa all'ecobonus per i lavori di recupero edilizio finalizzati al risparmio energetico che intende eseguire negli anni 2026 e 2027 (articolo 14, comma 2 quater.1, decreto legge 63/2013, convertito nella legge 90/2013 e successive modifiche, articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 22, legge 199...