Sì ai bonus casa collegati, no alle spese di istruttoria: così le Entrate regolano la clausola «blocca cessioni»

Chiarito ufficialmente con l’interpello 107/2025 che la cessione del credito e lo sconto in fattura per le spese 2025 sono possibili solo per il superbonus, va comunque rispettata la clausola contro le “Cilas dormienti”. Clausola che, per le agevolazioni diverse dal superbonus, deve essere soddisfatta se si vuole trasferire un tax credit derivante da spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Ecco perché è importante riepilogare e aggiornare tutte le indicazioni fornite finora dalle Entrate su come...