Sì alla nota di credito a storno di una fattura errata in split payment di 14 mesi prima
L’emissione non consente il recupero dell’imposta in quanto si tratta di una rettifica apportata a un’Iva che non è confluita nella liquidazione periodica del cedente o prestatore
Si conferma che può essere emessa una nota di credito a storno della fattura errata e riemessa una nuova fattura corretta, senza l’applicazione del regime di "split payment". Infatti, nel caso descritto non opera il limite temporale previsto dall’articolo 26, comma 3, del Dpr 633 del 1972, non essendosi verificata l’esigibilità al momento dell’emissione della fattura.
La prassi amministrativa ha chiarito che quando viene emessa una nota di credito per stornare una fattura originaria emessa in regime...