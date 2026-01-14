L'esperto rispondeAdempimenti

Sì alla nota di credito a storno di una fattura errata in split payment di 14 mesi prima

L’emissione non consente il recupero dell’imposta in quanto si tratta di una rettifica apportata a un’Iva che non è confluita nella liquidazione periodica del cedente o prestatore

di Giorgio Confente

La domanda

Un’azienda emette una fattura in regime di split payment ad un cliente erroneamente ritenuto ente pubblico. Trascorsi 14 mesi dalla data di emissione della fattura originaria il cliente segnala l’errore. Essendo trascorso più di un anno dalla data di riferimento si chiede se sia corretto emettere una nota di debito per procedere all’addebito della sola Iva oppure se è possibile emettere una nota di credito e riemettere la fattura corretta.
M. P. - Milano

Si conferma che può essere emessa una nota di credito a storno della fattura errata e riemessa una nuova fattura corretta, senza l’applicazione del regime di "split payment". Infatti, nel caso descritto non opera il limite temporale previsto dall’articolo 26, comma 3, del Dpr 633 del 1972, non essendosi verificata l’esigibilità al momento dell’emissione della fattura.

La prassi amministrativa ha chiarito che quando viene emessa una nota di credito per stornare una fattura originaria emessa in regime...

