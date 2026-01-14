Sì alla nota di credito a storno di una fattura errata in split payment di 14 mesi prima

La domanda

Un’azienda emette una fattura in regime di split payment ad un cliente erroneamente ritenuto ente pubblico. Trascorsi 14 mesi dalla data di emissione della fattura originaria il cliente segnala l’errore. Essendo trascorso più di un anno dalla data di riferimento si chiede se sia corretto emettere una nota di debito per procedere all’addebito della sola Iva oppure se è possibile emettere una nota di credito e riemettere la fattura corretta.

M. P. - Milano