Sì al regime impatriati anche in assenza dell’iscrizione all’Aire
La proroga del regime rimpatriati va riconosciuto anche in mancanza di precedente iscrizione all’Aire, purché vi sia la prova dell’effettiva residenza all’estero prima del rientro in Italia
Il beneficio della proroga del regime fiscale agevolato per i lavoratori rimpatriati va riconosciuto anche in mancanza di precedente iscrizione all’Aire, purché vi sia la prova dell’effettiva residenza all’estero prima del rientro in Italia. Lo afferma la Cgt di secondo grado della Lombardia (presidente e relatore Giordano) nella sentenza 2313/2/2025 depositata il 17 ottobre scorso.
Questi i fatti. Dal 2007 al 2010 il contribuente aveva lavorato nel Regno Unito presso un istituto finanziario, per ...
