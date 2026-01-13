Sisma 1990 in Sicilia, si riapre la corsa ai rimborsi delle imposte
Per chiudere una vicenda che dura da 23 anni occorre riaprire il termine per l’istanza, scaduto il 1° marzo 2010. La legge di Bilancio proroga i lavori del tavolo tecnico fino al 31 dicembre 2026
Per i contribuenti della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, si riapre la corsa ai rimborsi delle imposte del triennio 1990-1992. Con una norma inserita all’ultimo momento nella legge di Bilancio per il 2026, i lavori del tavolo tecnico, il cui termine era scaduto il 30 settembre 2025, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per i sinistrati del 1990, che non hanno ricevuto il rimborso o che hanno ricevuto un rimborso parziale, si riaccende così la speranza di ricevere...
