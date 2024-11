Sismabonus acquisti ordinario, i requisiti necessari per i rogiti stipulati entro fine 2024

La domanda

Mi trovo nella condizione di dover apporre il visto di conformità sulla comunicazione di sconto in fattura relativa a un sismabonus acquisti per il quale è stato presentato un permesso di costruire. Secondo la prassi dell’agenzia delle Entrate, quando sussistono i presupposti per cui sia possibile beneficiare del sismabonus in versione superbonus, «il contribuente potrà beneficiare, per gli interventi sismabonus, solo delle disposizioni in esame previste dal decreto Rilancio» (circolari 28/E/2022 e 23/E/2022), sancendo l’obbligo del sismabonus (anche acquisti) in versione superbonus. Dato che l’impresa di costruzione ha venduto gli appartamenti a persone fisiche, ad oggi sussistono i presupposti per cui sia possibile beneficiare del sismabonus acquisti in versione superbonus. Tuttavia poiché il cantiere è nato come un sismabonus ordinario, e non come un superbonus, non è stata presentata la Cilas, ma il permesso di costruire. Non essendo stata presentata la Cilas, vengano a mancare i presupposti del superbonus? In caso di risposta affermativa dovrò trattarlo e vistarlo come un sismabonus acquisti ordinario?

E. B. - Genova