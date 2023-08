Sismabonus, no a massimali autonomi e cumulabili per lo stabile plurifamiliare di un’unico proprietario Marco Zandonà









La domanda Sono proprietario di uno stabile composto da due unità residenziali (A/3) cosiddetto plurifamiliare di proprietà di un unico proprietario. Ho eseguito sull’intero edificio lavori di Super-Sismabonus 110% usufruendo dell’intero massimale di spesa disponibile(96.000x2). Dovrò eseguire interventi di ristrutturazione edilizia all’interno delle due unità immobiliari. Chiedo se i massimali di 96.000 previsti per i singoli appartamenti siano autonomi e pertanto cumulabili rispetto ai massimali da me utilizzati per i lavori di Super-Sismabonus 110 % eseguiti sulle parti comuni, essendo previsti massimali autonomi e cumulabili per gli edifici in condominio.

G. P. - Catanzaro

Il plafond massimo cui commisurare la detrazione per i lavori interni alle singole unità (ai fini della detrazione del 50%) è autonomo rispetto a quello già pienamente utilizzato per l’intervento da supersismabonus 110% sulle parti comuni, sempre che i lavori interni alla singole unità siano abilitati da un differente provvedimento urbanistico. Con la Rm 147/E del 29 novembre 2017, l’agenzia delle Entrate chiarisce che il limite di spesa agevolabile, attualmente 96.000 euro, è unico in quanto riferito...