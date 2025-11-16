Società a base ristretta, sulla distribuzione di utili la Cgt segue la Cassazione

In tema di imposte sui redditi, è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa, anche in assenza di ulteriori elementi indiziari. Spetta al contribuente fornire una prova contraria rigorosa e puntuale, dimostrando la propria estraneità alla gestione o l’accantonamento/reinvestimento degli utili. Lo ha precisato la Cgt di secondo grado della Puglia nella sentenza n. 2093/26/2025 (presidente...

