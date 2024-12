Società di comodo, coefficienti ridotti sugli immobili e sulle quote societarie

Società di comodo, la riforma dell’Ires dimezza la soglia di proventi da raggiungere per uscire dalla super tassazione del reddito minimo. Per le società immobiliari, i canoni minimi scendono dal 6 al 3 per cento del costo fiscale dei fabbricati locati. Dimezzata anche la misura della tassazione presunta per le società che, nonostante le nuove regole, rimangono attratte dal regime. La norma scatta già dal 2024 con la possibile emersione di crediti di imposta per le società non più di comodo che avevano...

