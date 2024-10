Società estinta, debiti fiscali in carico ai soci

La liquidazione di società rappresenta un procedimento delicato, a causa dei complessi rapporti giuridici da definire tra i soggetti coinvolti, nonché dei numerosi e delicati obblighi fiscali da assolvere, fonti di responsabilità patrimoniali dirette. La Cassazione con l’ordinanza n. 26184 del 7 ottobre scorso conferma che la responsabilità dei soci di una società di capitali per i debiti dell’ente estinto non possa essere circoscritta al caso in cui questi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

La trasmissione dei rapporti giuridici della società cessata

Con la recente ordinanza n. 26184 emessa in data 7 ottobre 2024, la Suprema Corte ha rimarcato il principio secondo il quale per i debiti della società di capitali estinta vige una responsabilità dei soci che «non può essere limitata all’ipotesi in cui essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, non assurgendo tale evenienza a condizione da cui possa farsi dipendere la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l’azione originariamente intrapresa...