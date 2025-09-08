I temi di NT+Modulo 24

Società, con la scissione con scorporo una corsia preferenziale per la separazione

Il carve out è la separazione da un’impresa o da un gruppo di un ramo, una divisione, una società. L’esito del processo è il trasferimento a terzi della parte separata tramite vendita o scambio

di Leo De Rosa e Alberto Russo

Con l’attuazione a livello nazionale della direttiva Ue 2121/2019 – volta a uniformare la disciplina delle operazioni transfrontaliere – attraverso il Dlgs 2 marzo 2023 n. 19, il legislatore italiano ha introdotto una nuova forma di scissione societaria, denominata «scissione mediante scorporo». L’articolo 51, comma 3, del decreto (che recepisce la direttiva Ue 2019/2121, la quale modifica la direttiva (UE) 2017/1132 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere), ha modificato...

