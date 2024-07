Società a ristretta base, non ancora applicabile la norma sugli accertamenti

La previsione della legge delega sulla riforma del sistema fiscale, in materia di accertamenti alle società a ristretta base, non è immediatamente applicabile, ma sarà attuata in futuro, nel rispetto della tempistica della delega. Questa la risposta fornita dal sottosegretario all’Economia Federico Freni al question time alla Commissione Finanze della Camera, primo firmatario Saverio Congedo (Fdi).

La disposizione contenuta nell’articolo 17, comma 1, lettera h), n. 4) della legge 111/2023, prevede...