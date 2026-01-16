Società di servizi, incompatibilità misurata sul 20% del fatturato totale
L’interpretazione restrittiva in un documento del Consiglio nazionale. Periodo transitorio di quattro anni. Si passa da una media quinquennale a una triennale
Commercialisti, da quest’anno stretta sulle società di servizi e sui centri di elaborazione dati. Dal 2026, infatti, se un dottore commercialista è socio e amministratore di una società di servizi o di Ced, per attività «strumentali o ausiliari all’esercizio della professione» (contabilità, paghe, segreteria, ecc.), che fattura ai propri clienti, non può fatturare, con questa società, più del 20% «del fatturato complessivo, imputabile al medesimo», sia dall’attività professionale (pro-quota per gli...