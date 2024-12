Soggetti a tassazione gli immobili attribuiti dalla Sas in via di scioglimento ai soci

La domanda Nel caso di scioglimento di una Sas con attribuzione ai soci dei beni immobili acquistati da oltre un trentennio esiste base imponibile? Dal momento che gli utili della Sas sono tassabili in capo ai singoli soci (ex articolo 5 del Tuir) è corretto applicare la tassazione delle persone fisiche (articolo 67, comma 1, lettera b del Tuir) che esclude plusvalenze oltre il quinquennio ?

M. D. - Roma

L’esimente reddituale prevista dall’articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir, rappresentata dal possesso ultra quinquennale dell’immobile, non opera nei confronti della Sas (società in accomandita semplice) in quanto titolare di reddito di impresa. L’assunto trova una significativa conferma negli Interpelli 689 e 691 del 2021 che invece riconoscono l’esimente alle società semplici proprio perché (a ragione della loro peculiare soggettività tributaria) non svolgono, a differenza della prima, attività...