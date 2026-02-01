Somministrazione, scatta la stabilizzazione
Diritto all’assunzione <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">superata una determinata </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">soglia temporale</span>
Una delle innovazioni più significative del rinnovo del contratto dei metalmeccanici riguarda la somministrazione a tempo indeterminato e l’introduzione di una regola di stabilizzazione fondata sulla durata complessiva delle missioni presso la stessa azienda utilizzatrice. A partire dal 1° gennaio 2026, il contratto collettivo stabilisce che il lavoratore somministrato acquisisce il diritto all’assunzione a tempo indeterminato, alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice, al superamento di una determinata...