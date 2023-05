Sostenibilità, negli standard Gri vanno coinvolti gli stakeholder di Enzo Rocca









Dal 1° gennaio 2023 sono in vigore i nuovi standard universali di sostenibilità della Global reporting initiative (Gri). Si tratta dei principi adottati volontariamente dalla maggior parte delle organizzazioni che redigono annualmente il rendiconto sulle proprie performance di sostenibilità, ovvero la dichiarazione di carattere non finanziario divenuta obbligatoria dal 2017 per gli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni (società quotate, banche, assicurazioni e così via) per effetto del ...