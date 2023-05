Sostituzione beni difettosi, nessun rilievo Iva di Benedetto Santacroce









La sostituzione di impianti a seguito di una campagna di richiamo per beni difettosi, anche se la garanzia è scaduta, è un’operazione non rilevante ai fini Iva per mancanza del requisito oggettivo. Inoltre, per la loro distruzione è possibile far riferimento al valore di acquisto e non al loro valore normale. Questi due principi di particolare interesse anche perché relativi a fattispecie ricorrenti per le imprese sono stati forniti dall’genzia delle Entrate con la risposta 304/2023 del 24 aprile...