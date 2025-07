Sottrazione fraudolenta a più presupposti

Per la sussistenza del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non sono sufficienti operazioni simulate o atti fraudolenti ma occorre anche che l’eventuale patrimonio residuo del contribuente non sia idoneo a far fronte all’eventuale pretesa erariale

A fornire questa interessante interpretazione è la Corte di cassazione, Terza penale, con la sentenza 26095 depositata il 16 luglio.

In presenza di un elevato debito tributario, un contribuente poneva in essere vari atti dispositivi...