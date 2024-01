Sovrattassa redditi presunti incompatibile con la Cedu

La tassazione automatica di redditi non percepiti, prevista dalle autorità nazionali, è incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu). Gli Stati hanno un ampio margine di apprezzamento in materia fiscale e possono utilizzare strumenti idonei a raggiungere la tutela di un interesse generale, di carattere economico e sociale, ma non possono imporre una pressione fiscale sproporzionata. In questi casi, infatti, è certa la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Cedu...

