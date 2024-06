Spazio alla proroga dei versamenti anche in agricoltura

Proroga per il versamento delle imposte anche per gli agricoltori ma ad eccezione di quelli che svolgono attività produttive solo di reddito agrario. Per il primo anno di applicazione del Concordato preventivo biennale (Cpb), l’articolo 37 del Dlgs 13/2024 prevede la proroga al 31 luglio 2024 del termine ordinario del 30 giugno per l’effettuazione dei versamenti delle imposte. Entro questa data il versamento potrà essere eseguito senza alcuna maggiorazione. Inoltre il decreto correttivo approvato...

