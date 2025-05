Spazio al ravvedimento per la tardiva regolarizzazione dell’omessa fatturazione con il TD29

La domanda In caso di omessa fatturazione il cessionario/committente deve inviare una comunicazione all'agenzia entrate tramite SdI con il codice tipo documento TD29 (comunicazione per omessa fatturazione) entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1998). Nel caso in cui decorra il termine di 90 giorni è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per la tardiva comunicazione del TD29? Se sì, con quale sanzione?

R. I. - Torino

La risposta è positiva: nel caso in cui sia decorso il termine di 90 giorni è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per sanare l'omessa comunicazione che avrebbe dovuto essere fatta, con il codice TD29. A seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 87/2024, l’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997 non prevede più l’obbligo di emissione dell’autofattura con codice TD20 da parte del cessionario/committente in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore. La nuova disciplina...