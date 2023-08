Speciale Telefisco il 20 settembre: spazio alle iscrizioni all’evento

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







«Speciale Telefisco 2023 - Le novità per professionisti e imprese» dà appuntamento al 20 settembre, dalle 9 alle 13. Con la possibilità di iscriversi già ora scegliendo fra due formule distinte, Telefisco Base e Telefisco Plus. E con un programma che punta sull’analisi delle novità fiscali e degli adempimenti che caratterizzeranno la ripresa dopo la pausa estiva. Ma andiamo con ordine.



I temi dell’evento



Il programma di Speciale Telefisco, il convegno gratuito del Sole 24 Ore, punta a prendere in esame alcuni temi al centro dell’attività di professionisti e aziende alla ripresa dopo la pausa estiva: si va dalla chiusura della compilazione delle dichiarazioni ai bonus edilizi, dalle novità Iva a quelle sui bilanci per arrivare alla chiusura delle definizioni agevolate.



Telefisco Base



La manifestazione, come detto, potrà essere seguita scegliendo una delle due formule (Telefisco Base e Telefisco Plus) in programma. Telefisco Base consentirà di seguire in diretta e gratuitamente le relazioni degli esperti del Sole, i confronti sui temi più caldi, i commenti, oltre che di mandare quesiti al Forum degli esperti.

Il programma di Speciale Telefisco 2023 nella versione base prevede sette relazioni. A queste si affiancheranno tre confronti su alcuni dei temi del momento, gli interventi istituzionali e i commenti di Raffaele Rizzardi.



Il programma



Ecco il quadro:



Il reddito d’impresa: le novità per la compilazione della dichiarazione 2023 – Luca Gaiani

Il lavoro autonomo: le novità per la compilazione della dichiarazione 2023 e la flat tax – Alessandra Caputo



Gli ultimi chiarimenti su assegnazioni e trasformazioni agevolate e le novità sulle operazioni straordinarie – Primo Ceppellini



Bilancio: le nuove regole per i ricavi – Barbara Zanardi



Chiusura liti pendenti e ravvedimento speciale al fotofinish – Laura Ambrosi



Adempimenti Iva: le novità su crisi d’impresa e digitalizzazione – Benedetto Santacroce



Le novità fiscali per il Terzo settore e per lo sport – Gabriele Sepio



Il punto: Il superbonus e gli altri sconti edilizi: gli ultimi chiarimenti – Luca De Stefani e Giorgio Gavelli



Il punto: Codice della crisi: problemi aperti e possibili soluzioni – Giulio Andreani e Filippo D’Aquino



Il punto: La tassazione delle criptoattività e la fiscalità internazionale – Dario Deotto e Marco Piazza



I commenti a cura di Raffele Rizzardi



Telefisco Plus



Telefisco Plus, oltre alla diretta, permetterà (pagando 34,99 euro fino al 31 agosto e 39,99 euro dal 1° settembre) di seguire i lavori in differita, di accedere per un mese all’archivio fisco dell’Esperto risponde e di seguire online tre appuntamenti del Master Telefisco. Sia Telefisco Base sia Telefisco Plus garantiranno crediti formativi. Sono in corso le procedure di accreditamento con Consiglio nazionale dei commercialisti, Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e associazioni dei tributaristi.



Per info su programma e iscrizioni: ilsole24ore.com/telefisco-settembre