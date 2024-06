Spese per attività non eseguita, per la detrazione Iva basta la soggettività passiva

Ai fini della nascita del diritto alla detrazione Iva rileva unicamente la sussistenza della soggettività passiva in rapporto ai beni e servizi acquistati. Questo principio si applica anche in relazione alle spese d’investimento sostenute allo scopo di porre in essere un’attività economica assoggettata ad Iva, in presenza delle quali un operatore economico acquisisce quindi anch’esso la qualità di soggetto passivo dell’imposta. Con riferimento al sostenimento di tali ultime spese, occorre tuttavia verificare se la dichiarazione dell’intenzione di avviare un’attività economica da parte di tale operatore sia confermata da elementi oggettivi e sia stata, inoltre, fatta in buona fede. Tale valutazione spetta al giudice nazionale di merito.