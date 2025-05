Spese detraibili, utilizzo a scelta del contribuente

In caso di sforamento del tetto di spese detraibili fissato dalla legge di Bilancio 2025, spetta al contribuente scegliere quali, tra le varie spese sostenute, conteggiare ai fini della detrazione. Per il calcolo delle soglie reddituali si conteggiano anche i redditi dei vari regimi sostitutivi (cedolare secca, mance, forfettari) e, per chi ha fatto il concordato biennale, vale il reddito effettivo. Rileva il numero dei figli a carico nell’anno in cui la spesa è portata in detrazione, anche se solo...

