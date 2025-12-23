Spese di rappresentanza, contanti fuorigioco

Anche le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito d’impresa se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabile. Non richiedono il pagamento tracciabile ai fini della deducibilità le spese di pubblicità e di sponsorizzazione.

Con la circolare 15/E/2025 del 22 dicembre, l’agenzia delle Entrate si è occupata delle principali novità fiscali collegate alle trasferte dei dipendenti, ai rimborsi spese dei lavoratori autonomi e ...