Spese di ristrutturazione intestate alla moglie, così il marito può avere la detrazione

La domanda Nel 2022 è stato realizzato un intervento superbonus 110% in un immobile abitativo unifamiliare terminato poi nel 2023. L'immobile è di proprietà al 50% del marito e al 50% della moglie. Le fatture vengono intestate e pagate dalla moglie e il relativo credito d'imposta 110% viene ceduto a terzi. Oltre all'intervento superbonus 110% vengono realizzate anche opere oggetto di ristrutturazione edilizia detraibile al 50% in dieci anni. Le relative fatture vengono intestate sempre alla moglie e le spese vengono pagate da un conto corrente co-intestato tra marito e moglie. Siccome però la moglie non ha capienza fiscale sufficiente per poterli detrarre si chiede se è possibile annotando in fattura i dati del marito a cui attribuire la spesa e consentire a lui la detrazione.

D. V. - Ravenna

Se le spese sono state sostenute nel 2023, l’annotazione in fattura per intestare la detrazione al marito capiente è possibile sino al 15 ottobre 2024. Se invece, si tratta di spese sostenute nel 2022, l’annotazione in fattura non è più possibile e la detrazione non si rende applicabile per incapienza della moglie. Come anche precisato nella guida al bonus ristrutturazione 50% (allegata alla circolare 12/E del 2024, pag 17), infatti, qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione...