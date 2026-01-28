Spese sanitarie con verifica sulle opposizioni
Entro il 2 febbraio la trasmissione al sistema Ts. Per eventuali correzioni di errori senza sanzioni c’è tempo fino al 9 febbraio
Entro lunedì 2 febbraio va completato l’invio di tutte le spese sanitarie del 2025 al sistema della Tessera sanitaria (Sts). Attenzione alle gravose sanzioni su errori e omissioni, ma anche al rispetto dell’opposizione del paziente.
La cadenza annuale è stata introdotta dal decreto adempimenti (articolo 12 del Dlgs 1/2024, modificato dal Dlgs 81/2025); il termine di invio è stabilito dal decreto Mef del 29 ottobre 2025, che lo fissa al 31 gennaio dell’anno successivo al sostenimento della spesa. Poiché...
Correlati
Michele BrusaterraScheda adempimento
Dichiarazione Iva e certificazione unica, software in aggiornamento dopo la pubblicazione dei modelli 2026
di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware