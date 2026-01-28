Adempimenti

Spese sanitarie con verifica sulle opposizioni

Entro il 2 febbraio la trasmissione al sistema Ts. Per eventuali correzioni di errori senza sanzioni c’è tempo fino al 9 febbraio

di Marcello Tarabusi

Entro lunedì 2 febbraio va completato l’invio di tutte le spese sanitarie del 2025 al sistema della Tessera sanitaria (Sts). Attenzione alle gravose sanzioni su errori e omissioni, ma anche al rispetto dell’opposizione del paziente.

La cadenza annuale è stata introdotta dal decreto adempimenti (articolo 12 del Dlgs 1/2024, modificato dal Dlgs 81/2025); il termine di invio è stabilito dal decreto Mef del 29 ottobre 2025, che lo fissa al 31 gennaio dell’anno successivo al sostenimento della spesa. Poiché...

Correlati

Michele Brusaterra

Scheda adempimento

Gli ultimi contenuti di Adempimenti